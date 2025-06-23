Стали известны подробности нападения льва на директора парка «Тайган»

Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук. Об этом рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина, передает Telegram-канал учреждения.

«Резкий звук закрывающейся двери, когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал», — рассказала Алексагина.

По ее словам, лев не нападал и не рвал Зубкова, «он просто оказался на пути льва». Она добавила, что лев схватил директора зоопарка один раз, а потом оставил его и побежал.

Нападение хищника произошло во время кормления, вечером 22 июня. По данным Следственного комитета по республике Крым, Олег Зубков получил множественные травмы. Пострадавшего спасла его пресс-секретарь. 58-летняя женщина вошла в вольер и, не боясь разъяренного животного, отогнала льва с помощью ведра и пластикового веника.

Осенью прошлого года львы напали на управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову, которая проработала там 17 лет. Она зашла для уборки в клетку с тремя животными, но не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы сняли на видео нападение льва на владельца парка «Тайган».