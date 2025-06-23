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Стало известно, кто спас директора парка «Тайган» во время нападения льва

SHOT: пресс-секретарь с ведром и веником спасла директора парка «Тайган» от льва
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Shutterstock

Пресс-секретарь крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина помогла спасти жизнь директору парка Олегу Зубкову, на которого напал лев. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказал ветеринар Василий Писковский, сразу после нападения 58-летняя женщина вошла в вольер и, не боясь разъяренного животного, отогнала льва с помощью ведра и пластикового веника.

В соцсетях жители выразили благодарность Алексагиной за ее смелость и мужество, отметив, что ее действия помогли избежать трагедии.

Хищник напал на Зубкова во время кормления животных накануне вечером. Мужчина получил тяжелые травмы головы и спины и попал в реанимацию, где его прооперировали. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как стабильное, но тяжелое. Причем это не первое нападение хищников на людей в «Тайгане», подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрессировщик назвал главную ошибку, из-за которой хищники нападают на людей.

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