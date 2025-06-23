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Очевидцы сняли на видео нападение льва на владельца парка «Тайган»

В сети появилось видео нападения льва на директора «Тайгана» Зубкова

В сети появилось видео нападения льва на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Его в том числе опубликовало «РКБ-Украина».

На снятых очевидцами нападения кадрах видно, как хищник скрывается с места происшествия, после того как атаковал мужчину. К пострадавшему тут же подбегает женщина и пытается поднять его с земли.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови. У него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. По последним данным, мужчину удалось стабилизировать, но прогнозы пока давать рано, Зубков остается в реанимации. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее тигр напал на туристов, пытавшихся сделать с ним селфи.

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