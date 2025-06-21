Участники ПМЭФ подписали более тысячи контрактов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году было заключено 1060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь оргкомитета и советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, в рамках форума состоялись 24 бизнес-диалога с ключевыми партнерами, в том числе включая обсуждение между Россией и США.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России. В этом году форум прошел с 18 по 21 июня. Тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состояла из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

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