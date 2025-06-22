В России священник призвал закрывать гипермаркеты ради демографии

Старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло призвал закрывать гипермаркеты для улучшения демографической ситуации в России. Об этом пишет URA.ru.

Данную меру он предложил вводить только по воскресеньям.

«Человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети», — сказал он.

По мнению священника, людям не хватает возможностей для восстановления, у людей нет времени отдыхать и расслабляться.

Недавно протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что деньги не помогут россиянам рожать больше детей, если в голове «есть лишняя дырка». Он пояснил, что для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в России, следует использовать «духовные и моральные методы», не исключая при этом «материальные стимулы».

До этого сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что установление ежемесячных выплат домохозяйкам улучшит демографию и повысит социальную стабильность в стране.

Ранее в Совфеде предложили оценивать воздействие экономики на демографию.