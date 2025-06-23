На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкальском крае за получение взяток задержаны двое руководителей подразделения МЧС

ФСБ: в Забайкалье за взятки задержаны руководители одного из подразделений МЧС
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Забайкалье за получение взяток задержали двоих руководителей одного из структурных подразделений МЧС. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным следствия, руководители Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС по Забайкальскому краю с 2023 года 20 раз получили от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за содействие при сдаче теоретического экзамена и получении прав на управление маломерными судами.

Чиновники задержаны, проводятся необходимые следственные действия, заведено уголовное дело.

21 июня сообщалось, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Тимура Иванова.

В тот же день стало известно, что суд смягчил приговор экс-главе «Газпром трансгаз Нижний Новгород», осужденному за взятки.

Ранее сообщалось, что экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами