В Забайкальском крае за получение взяток задержаны двое руководителей подразделения МЧС

ФСБ: в Забайкалье за взятки задержаны руководители одного из подразделений МЧС

В Забайкалье за получение взяток задержали двоих руководителей одного из структурных подразделений МЧС. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным следствия, руководители Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС по Забайкальскому краю с 2023 года 20 раз получили от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за содействие при сдаче теоретического экзамена и получении прав на управление маломерными судами.

Чиновники задержаны, проводятся необходимые следственные действия, заведено уголовное дело.

21 июня сообщалось, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Тимура Иванова.

В тот же день стало известно, что суд смягчил приговор экс-главе «Газпром трансгаз Нижний Новгород», осужденному за взятки.

Ранее сообщалось, что экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество.