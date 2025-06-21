СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении Тимура Иванова

Следственный комитет (СК) РФ возбудил новое уголовное дело в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по факту получения взятки от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина, сумма которой составила более 152 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В отношении Тимура Иванова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) <...> Сумма взятки составляет более 152 млн рублей», — говорится в материалах.

По данным из документов, новое дело против него было возбуждено в конце мая этого года. Отмечается, что в отношении Александра Фомина также заведено еще одно дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

29 января в уголовном деле бывшего заместителя министра обороны нашли документ, содержащий государственную тайну. В связи с этим судья Мария Сырова удовлетворила просьбу прокуратуры направить дело в Московский городской суд.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1,185 млрд. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

Ранее в доме Тимура Иванова нашли свыше 30 единиц огнестрельного оружия.