Суд смягчил приговор экс-главе «Газпром трансгаз Нижний Новгород», осужденному за взятки

Суд в Нижегородской области смягчил приговор бывшему гендиректору компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю, осужденному за взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Срок лишения свободы сократили с 13 до 10 лет, а штраф уменьшили с 200 до 100 млн рублей.

Летом 2023 года, Нижегородский районный суд признал Югая виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Теперь часть обвинения в превышении полномочий была переквалифицирована на менее тяжкое — злоупотребление полномочиями, а по этой части дело закрыто. Суд также переквалифицировал 11 эпизодов получения взятки на статью о коммерческом подкупе.

Югая обвиняли в том, что с 2016 по 2020 год он через подчиненных регулярно получал деньги и ценные вещи от подрядчиков в обмен на покровительство. Следствие оценило общую сумму подкупов более чем в 6 млн рублей. Кроме того, в феврале 2020 года он фиктивно трудоустроил в компанию свою супругу, в результате чего она получила свыше 623 тысяч рублей.

Ранее в Дагестане задержали бывшего замминистра образования из-за взятки.