Суд ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»

Тверской суд Москвы удовлетворил требование о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Решение принято по заявлению учредителя фонда, поддержанному правлением организации. Судебное заседание прошло в ускоренном порядке без привлечения третьих лиц.

29 января Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал представителя центра «Мемориал» Сергея Давидиса по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Согласно постановлению суда, Давидис должен быть арестован на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции.

В марте прошлого года сайт Центра «Мемориал» внесли в реестр запрещенных ресурсов.

Тогда же пенсионеру-сопредседателю Центра «Мемориал» Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. 27 февраля суд приговорил пожилого мужчину к 2,5 года колонии.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратура потребовала ужесточить наказание. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Ранее экс-замглавы Минтранса посадили в тюрьму на 8 лет.