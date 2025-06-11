Экс-замглавы Минтранса посадили в тюрьму на 8 лет

Бывшего замглавы Минтранса Владимира Токарева приговорили к восьми годам тюрьмы. Об этом пишет ТАСС.

«Признать Токарева виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — передают слова судьи журналисты.

Также стало известно, что экс-руководителю и бенефициару ООО «Группа компаний «Главстройинвест» Александру Иванову суд также назначил восемь лет колонии. При этом прокуратура настаивала на девяти годах заключения.

В 2022 году Хорошевский суд Москвы арестовал Токарева. Его обвинили в мошенничестве, впоследствии дело переквалифицировали на растрату. Сам чиновник все обвинения отрицал. Размер ущерба составил 723 млн рублей.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций. В ходе обысков, проведенных в его служебном кабинете и дома накануне, были изъяты цифровые носители, документы и другие предметы.

До этого Тверской суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали более миллиарда рублей в пользу Минтранса в счет компенсации ущерба. Кельбах признан виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее стало известно, что громких водителей будут штрафовать до 30 тысяч рублей.