В России заблокировали сайт Центра «Мемориал»*

В России заблокировали доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Искомый ресурс включен в Единый реестр запрещенных сайтов, сообщил Telegram-канале Readovka.

«Какое именно ведомство потребовало ликвидировать на территории РФ сайт — пока не известно», — отметили в сообщении.

В публикации уточнили, что решение было принято 9 марта, дата первой блокировки — 19 марта.

В минувшую пятницу, 15 марта, стало известно, что пенсионеру-сопредседателю Центра «Мемориал» Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. 27 февраля суд приговорил пожилого мужчину к 2,5 годам колонии.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратура потребовала ужесточить наказание. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Ранее центр «Мемориал» и фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентами.