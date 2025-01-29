В Москве заочно арестовали представителя центра «Мемориал»

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал представителя центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сергея Давидиса (включен в список иноагентов) по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд в столице избрал меру пресечения Сергею Давидису за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению суда, Давидис должен быть арестован на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции.

До этого сообщалось, что жителя Севастополя, который оказывал содействие Службе безопасности Украины (СБУ), осудили на 18 лет лишения свободы за государственную измену и другие преступления.

Накануне сообщалось, что в Чувашии суд приговорил жителя Московской области к 12 годам колонии по статье о госизмене. Мужчина отправлял фотографии российской воинской части Киеву, а также переводил деньги на счета, используемые для финансирования украинской армии.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.