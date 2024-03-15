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70-летнему правозащитнику Орлову предложили отправиться из СИЗО на СВО

«Мемориал»*: 70-летнему правозащитнику Орлову предложили уехать из СИЗО на СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пенсионеру-сопредседателю Центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале «Мемориала».

По данным «Мемориала», предложение подписать о согласии на отправку в зону боевых действий ему сделали сразу после поступления в СИЗО-5 «Водник». Сообщается, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в СИЗО, даже если они, как Олег Орлов, были задержаны на митингах против СВО.

Подчеркивается, что сам арестант указал сотрудникам СИЗО на свой возраст, однако те заявили, что их «ничего не смущает».

Мужчина заявил, что не жалуется на условия в СИЗО, и рассказал о хороших отношениях с сокамерниками.

27 февраля суд приговорил сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова к 2,5 годам колонии.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратура потребовала ужесточить наказание. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Ранее центр «Мемориал» и фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентами.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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