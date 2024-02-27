Сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова** приговорили к 2,5 года колонии

Московский суд приговорил сопредседателя «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторные публичные действия, направленные на дискредитацию армии).

Прокурор просил приговорить Орлова к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратуру потребовала ужесточить наказание. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

2 февраля Минюст внес сопредседателя «Мемориала» в реестр иностранных агентов за то, что он распространял материалы других иностранных агентов и выступал против военной операции на Украине.

Ранее Верховный суд постановил ликвидировать «Мемориал».