Госдеп США выпустил рекомендации для американцев, оставшихся в Иране

США не планируют оказывать помощь своим согражданам в выезде из Ирана, тем американцам, которые хотят покинуть Иран, но не имеют такой возможности, рекомендовали оставаться в укрытиях. Об этом сообщается на сайте госдепартамента Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что ведомство открыло форму приема заявлений для граждан США в Иране для передачи консульской информации. Прямая помощь при выезде не предполагается из-за ограничений на консульскую поддержку Соединенных Штатов в Иране.

При этом США оказывают помощь в выезде согражданам из Израиля через Иорданию и Египет.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США рассказали, планируются ли новые военные операции против Ирана.