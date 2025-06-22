В США рассказали, планируются ли новые военные операции против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не имеют в настоящее время планов проведения новых военных операций против Ирана. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на CBS.

«Сейчас не планируется никаких военных операций против Ирана, если только они не станут заниматься глупостями и не начнут атаковать американцев или американские интересы. Тогда у них возникнут проблемы», — уточнил Рубио.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта на территории исламской республики. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране пригрозили ударить по военным базам США.