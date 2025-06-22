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Путин предложил преподавать историю дошкольникам

Путин предложил продумать подходы изучения истории с дошкольного возраста
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Freepik

Российский президент Владимир Путин на встрече с авторами учебников по истории предложил обсудить дошкольное образование.

По словам политика, сознание маленького ребенка «закладывается» гораздо раньше пятого класса школы, для которого написали учебники по истории.

«С совсем маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию до них нужно, конечно, с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом требований и знаний детских психологов», — высказал мнение глава государства.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что его министерство сейчас вырабатывает единые подходы к преподаванию истории для младших школьников и дошкольников.

«Мы такую работу уже ведем, но очень аккуратно, здесь нужно [работать] и с психологами, и с педагогами, чтобы [соблюдался] принцип «не навреди», — заявил чиновник.

Днем 22 июня Путин встретился в Кремле с авторами новых учебников по истории. В мероприятии участвовали редакторы государственной линейки книг для учащихся 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования по предметам «История России» и «Всеобщая история». Кроме них, присутствовали помощник главы государства Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов. Во время беседы обсуждались результаты выполненной работы и создание новых учебных курсов для включения в образовательный процесс.

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.

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