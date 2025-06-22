Путин принял в Кремле авторов новых учебников по истории

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с авторами новых учебников по истории.

Как уточняется, в мероприятии участвовали редакторы государственной линейки книг для учащихся 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования по предметам «История России» и «Всеобщая история». Кроме них, присутствовали помощник главы государства Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов.

«К сожалению, в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты и оценки давались прямо противоположные», — сказал политик.

Он добавил, что разобраться в этой информации было почти невозможно, и он сам «с удивлением обнаруживал», что правды в учебных материалах не было.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, во время беседы участники обсудят результаты выполненной работы и создание новых учебных курсов для включения в образовательный процесс. По его словам, такая беседа была «пару лет назад» и повторится, так как за это время была проделана «существенная работа».

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.