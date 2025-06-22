На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин принял в Кремле авторов новых учебников по истории

Путин встретился в Кремле с авторами новых школьных учебников истории

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с авторами новых учебников по истории.

Как уточняется, в мероприятии участвовали редакторы государственной линейки книг для учащихся 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования по предметам «История России» и «Всеобщая история». Кроме них, присутствовали помощник главы государства Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов.

«К сожалению, в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты и оценки давались прямо противоположные», — сказал политик.

Он добавил, что разобраться в этой информации было почти невозможно, и он сам «с удивлением обнаруживал», что правды в учебных материалах не было.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, во время беседы участники обсудят результаты выполненной работы и создание новых учебных курсов для включения в образовательный процесс. По его словам, такая беседа была «пару лет назад» и повторится, так как за это время была проделана «существенная работа».

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами