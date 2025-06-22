В ДНР допустили создание курорта вместо восстановления «Азовстали»

Восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, нецелесообразно. Об этом РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что сегодня открываются возможности по развитию туризма и курортной составляющей на месте завода.

По словам Пушилина, в ДНР 124 километра береговой линии, а вокруг Азовского моря формируется развитая транспортная инфраструктура.

До этого мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал, что восстанавливать на территории «Азовстали» в Мариуполе нечего, поскольку «завод очень сильно пострадал». Он допустил, что там будут какие-то малые производства или постиндустриальный парк. По словам мэра, решение по поводу дальнейшей судьбы «Азовстали» будет приниматься федеральными властями и главой республики Пушилиным.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все социальные объекты, которые необходимы для более чем 300 тысяч жителей Мариуполя, восстановили.

Ранее эксперт по недвижимости заявил, что россияне активно переезжают в Мариуполь как в курортный город.