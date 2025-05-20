Мэр Мариуполя заявил, что на «Азовстали» можно сделать постиндустриальный парк

На территории завода «Азовсталь» можно создать постиндустриальный парк. Об этом РИА Новости заявил мэр Мариуполя Олег Моргун.

Он отметил, что восстанавливать на «Азовстали» нечего, поскольку «завод очень сильно пострадал».

«Какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно», – сказал Моргун.

При этом мэр города подчеркнул, что решение по «Азовстали» будет приниматься федеральными властями и главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все социальные объекты, которые необходимы для более чем 300 тысяч жителей Мариуполя, восстановили. Кроме того, он заявил о планах правительства Российской Федерации к концу 2025 года закончить восстановление всех многоквартирных жилых домов в Мариуполе. В ближайшие годы, по словам Хуснуллина, будет делаться упор на запуск предприятий и восстановление индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в городе.

Ранее эксперт по недвижимости заявил, что россияне активно переезжают в Мариуполь как в курортный город.