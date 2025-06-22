В иранском Бушере произошла серия взрывов

В провинции Бушер на юге Ирана произошла серия взрывов. Об этом сообщает агентство Nour News.

Подробностей случившегося не приводится.

В данном регионе вблизи города Бушер находится Бушерская атомная электростанция (АЭС). Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. На данной станции работают, в том числе, российские специалисты.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев после ударов США по Ирану заявлял, что обстановка на площадке иранской атомной электростанции «Бушер» остается спокойной.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский президент назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным.