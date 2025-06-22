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В МАГАТЭ рассказали, что произошло с радиоактивными выбросами после удара по Исфахану

МАГАТЭ: загрязнение радиацией в Исфахане ограничено площадью разбитых зданий
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Vahid Salemi/AP

Возможное радиоактивное загрязнение в Исфахане ограничено площадью атакованных зданий. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии, передает Reuters.

Сообщается, что на объекте были повреждены шесть строений в дополнение к четырем, атакованным до этого Израилем.

«Объекты, подвергшиеся ударам сегодня, либо не содержали ядерного материала, либо содержали небольшое количество природного или низкообогащенного урана, то есть любое радиоактивное загрязнение ограничилось зданиями, которые были повреждены или разрушены», — заявили в агентстве.

До этого сообщалось, что, по данным МАГАТЭ, до начала атак на Иран 13 июня, три объекта, атакованные Соединенными Штатами — Фордо, Исфахан и Натанз — содержали ядерный материал в виде урана, обогащенного до разных уровней, что означает возможность радиоактивного и химического загрязнения после ударов.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Иран впервые атаковал Израиль новой ракетой Kheibar после ударов США.

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