Стало известно о возможном радиоактивном загрязнении после ударов США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило последствия после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в Иране. Заявление размещено на сайте организации.

Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала атак на Иран 13 июня, три объекта, выбранные Соединенными Штатами, включая Исфахан и Натанз, содержали ядерный материал в виде урана, обогащенного до разных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое загрязнение на объектах, которые были атакованы.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.