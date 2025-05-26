«Поможет многим семьям»: в Совфеде поддержали идею выплачивать «родительскую зарплату»

Установление ежемесячных выплат домохозяйкам улучшит демографию и повысит социальную стабильность в стране. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Она считает, что мера должна быть направлена только на те семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

«В нынешней экономической ситуации 2025 года, когда многие семьи с низким доходом испытывают финансовые трудности, такая мера способна существенно улучшить их материальное положение. Это позволит не только компенсировать реальный труд, но и повысить социальную стабильность, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране. При этом важно, что выплаты будут адресованы именно тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратный прожиточный минимум региона, что делает эту поддержку целевой и адресной. В целом, это было бы сбалансированным решением, которое помогло бы многим семьям сохранить достойный уровень жизни и признать значимость домашнего труда в социальной и экономической жизни России», — сказала она.

Сенатор уточнила, что практика социальной поддержки домохозяек существует и в других странах мира.

«Это важный шаг к признанию и поддержке труда, который традиционно не учитывается и не оплачивается официально. В мировой практике абсолютно аналогичных выплат не существует, но в принципе практика социальной поддержки домохозяек существует. Например, «фонды домохозяек» в Италии или временная компенсация доходов временно не работающим родителям, ухаживающих за ребенком в Германии. Поэтому подобные законодательные инициативы заслуживают внимательного рассмотрения и, возможно, в дальнейшем каких-то решений государства в сторону данных предложений. Моя уверенность в этом базируется на нормах Семейного кодекса, где четко прописано, что имущество супругов, нажитое ими во время брака, является общим независимо от того, на имя кого из них оно приобретено, и что на это имущество имеет равные права супруг, который в период брака по уважительным причинам не имел самостоятельного дохода, поскольку, например, занимался домашним хозяйством и уходом за детьми», — добавила она.

Епифанова назвала ведение домашнего хозяйства и уход за детьми «огромным трудом», а выплаты таким семьям – «инвестицией в будущее страны».

«Домашний труд считается равноценным вкладом в совместно нажитое. Когда один из супругов (чаще женщина) отказывается от трудоустройства и посвящает себя семье, занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, будущих налогоплательщков — это не значит, что она «сидит дома и ничего не делает». Домохозяйство в семье, особенно многодетной — огромный труд. Хочу подчеркнуть, что я веду речь не о тех семьях, у которых достаточно состояния и имущества, чтобы не работать, а о большинстве российских семей, которые имеют небольшие доходы. Поддержка таких семей «родительской зарплатой» — это инвестиции государства в будущее страны», — заключила она.

26 мая стало известно, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек.

Согласно документу, выплаты предназначены лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающего уход за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также нуждающимися в постоянном уходе престарелыми родителями.

Ранее в Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми.