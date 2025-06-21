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Священник объяснил наличием «лишней дырки» в голове проблему с демографией

Протоиерей Ткачев: россиянам нужны не деньги, чтобы рожать больше детей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев на встрече в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области заявил, что деньги не помогут россиянам рожать больше детей, если в голове «есть лишняя дырка».

Священник указал, что современные люди в России не желают заводить детей. Ткачев в своей речи упомянул семьи, которые рожают здоровых детей и не разводятся, при этом средств у них не то что бы много, семья вовсе может быть бедной.

«Дашь им денег, не дашь — ничего не изменится, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько ни дай — не поможет», — заявил священник.

Ткачев пояснил, что для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в России, следует использовать «духовные и моральные методы», не исключая при этом «материальные стимулы». Священник добавил, что на сегодняшний день существуют проблемы, которые можно решить «естественными способами», тогда как для других «необходима молитва».

До этого сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что установление ежемесячных выплат домохозяйкам улучшит демографию и повысит социальную стабильность в стране. Она отметила, что мера должна быть направлена только на те семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Ранее в Госдуме осудили идею Львовой-Беловой поднять планку многодетности.

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