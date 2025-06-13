Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из 10 российских аэропортов

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса за 13-14 июня в Дубай из 10 российских аэропортов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что больше всего рейсов перевозчик отменил из Москвы — пять, еще по два — из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, не состоится вылет одного борта из Уфы.

«Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — три тысячи», — уточнил Кореняко.

По его словам, их уведомили об этом через туроператоров, SMS и электронную почту.

До этого стало известно, что флагманская авиакомпания ОАЭ Emirates на фоне эскалации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан, которые должны были состояться 13 и 14 июня.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Ранее аэропорт в Тегеране продлил приостановку рейсов после атаки Израиля.