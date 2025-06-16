Эмиратский лоукостер временно отменил все рейсы в Россию

Арабская авиакомпания Air Arabia, выполняющая полеты из Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы, отменила все рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией до 20 июня включительно. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается также, что лоукостер продлил решение о приостановке рейсов до 30 июня в Ирак и Иран. Регулярные полеты в Ливан и Иорданию возобновятся 18 и 21 июня соответственно. Пассажиры, летящие через Шарджу или Абу-Даби в указанные страны, не будут допущены на посадку в пункте отправления.

До этого Air Arabia заявила, что отменила запланированные на 16 июня рейсы между ОАЭ и Россией.

Накануне сообщалось, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах ОАЭ и на Шри-Ланке. Как уточняется, с 13 июня Air Arabia отменила восемь рейсов из Шарджи в Москву, так как маршруты проходили через иранское воздушное пространство, признанное небезопасным. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров, которые не могут получить информацию о своих дальнейших перелетах.

Ранее израильская авиакомпания отменила все рейсы до 17 июня.