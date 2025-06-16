На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эмиратский лоукостер временно отменил все рейсы в Россию

Air Arabia отменила все рейсы между ОАЭ и Россией до 20 июня
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Арабская авиакомпания Air Arabia, выполняющая полеты из Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы, отменила все рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией до 20 июня включительно. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается также, что лоукостер продлил решение о приостановке рейсов до 30 июня в Ирак и Иран. Регулярные полеты в Ливан и Иорданию возобновятся 18 и 21 июня соответственно. Пассажиры, летящие через Шарджу или Абу-Даби в указанные страны, не будут допущены на посадку в пункте отправления.

До этого Air Arabia заявила, что отменила запланированные на 16 июня рейсы между ОАЭ и Россией.

Накануне сообщалось, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах ОАЭ и на Шри-Ланке. Как уточняется, с 13 июня Air Arabia отменила восемь рейсов из Шарджи в Москву, так как маршруты проходили через иранское воздушное пространство, признанное небезопасным. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров, которые не могут получить информацию о своих дальнейших перелетах.

Ранее израильская авиакомпания отменила все рейсы до 17 июня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами