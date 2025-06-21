Аэропорт Казани возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на вылет и посадку самолетов

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:30 по московскому времени.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

19 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что планируется создание отдельного класса воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), который, как предполагается, будет ограничен высотой до 150 метров, с возможностью установления маршрутов высотой до 3 километров. Полеты в новом классе «Н» будут разрешены как для БВС с массой менее 30 кг, так и для более тяжелых аппаратов. Ядров добавил, что проект постановления правительства об установлении данного класса воздушного пространства находится на завершающей стадии согласования.

Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.