Росавиация намерена открыть для дронов воздушный коридор

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что планируется создание отдельного класса воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), который, как предполагается, будет ограничен высотой до 150 метров, с возможностью установления маршрутов высотой до 3 километров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы предлагаем открыть небо для беспилотных воздушных судов от земли до 150 метров, а также дать возможность устанавливать маршруты полетов высотой до 3000 метров. Полеты будут осуществляться в разрешительном порядке», — заявил Ядров.

Полеты в новом классе «Н» будут разрешены как для БВС с массой менее 30 кг, так и для более тяжелых аппаратов. Ядров добавил, что проект постановления правительства об установлении данного класса воздушного пространства находится на завершающей стадии согласования.

В настоящее время, по словам Ядрова, ведется разработка системы предупреждения столкновений между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами под названием Detect and Avoid. Правительство установило срок завершения этой работы до 1 марта 2030 года.

11 мая журнал The National Interest писал, что Россия достигла значительных успехов в трех перспективных технологиях: производстве беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. По словам журналистов, в настоящее время российским дронам нет равных.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.