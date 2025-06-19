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Росавиация намерена открыть для дронов воздушный коридор

Росавиация планирует открыть для дронов коридор высотой до 150 метров
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Министерство обороны РФ

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что планируется создание отдельного класса воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), который, как предполагается, будет ограничен высотой до 150 метров, с возможностью установления маршрутов высотой до 3 километров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы предлагаем открыть небо для беспилотных воздушных судов от земли до 150 метров, а также дать возможность устанавливать маршруты полетов высотой до 3000 метров. Полеты будут осуществляться в разрешительном порядке», — заявил Ядров.

Полеты в новом классе «Н» будут разрешены как для БВС с массой менее 30 кг, так и для более тяжелых аппаратов. Ядров добавил, что проект постановления правительства об установлении данного класса воздушного пространства находится на завершающей стадии согласования.

В настоящее время, по словам Ядрова, ведется разработка системы предупреждения столкновений между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами под названием Detect and Avoid. Правительство установило срок завершения этой работы до 1 марта 2030 года.

11 мая журнал The National Interest писал, что Россия достигла значительных успехов в трех перспективных технологиях: производстве беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. По словам журналистов, в настоящее время российским дронам нет равных.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.

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