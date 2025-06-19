Регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА

Фонд развития общественных проектов «Инновации и созидание» и компания 3mx, разработчик системы защиты воздушного пространства «Булат-онлайн», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Мы очень гордимся тем, что у нас появилась возможность принять участие в проекте, который станет следующим шагом после напряженного периода СВО. <...> Мы надеемся стать достойным партнером компании 3mx для того, чтобы обеспечить [безопасность воздушного пространства] регионов России при помощи системы «Булат-онлайн», — сказала председатель правления фонда «Инновации и созидание» Ирина Степеренкова.

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме компания 3mx представила систему «Булат-онлайн» – автоматизированный комплекс, предназначенный для обнаружения БПЛА. Директор по развитию компании Сергей Шандобыло заявил, что новая система предназначена для обеспечения безопасности мероприятий и гражданских объектов. Шандобыло подчеркнул, что разработка может быть интегрирована с другими системами, например, с системами видеонаблюдения, для получения видео в режиме реального времени, а также поддерживает защищенный протокол EGTS (Единая государственная система телематики).

Ранее в России от 60 до 80% гражданских предприятий промышленного сектора установили оборудование для защиты от БПЛА.