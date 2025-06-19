На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА

Российские регионы обеспечат системой защиты от беспилотников «Булат-онлайн»
close
Evgeniy Maloletka/AP

Фонд развития общественных проектов «Инновации и созидание» и компания 3mx, разработчик системы защиты воздушного пространства «Булат-онлайн», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Мы очень гордимся тем, что у нас появилась возможность принять участие в проекте, который станет следующим шагом после напряженного периода СВО. <...> Мы надеемся стать достойным партнером компании 3mx для того, чтобы обеспечить [безопасность воздушного пространства] регионов России при помощи системы «Булат-онлайн», — сказала председатель правления фонда «Инновации и созидание» Ирина Степеренкова.

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме компания 3mx представила систему «Булат-онлайн» – автоматизированный комплекс, предназначенный для обнаружения БПЛА. Директор по развитию компании Сергей Шандобыло заявил, что новая система предназначена для обеспечения безопасности мероприятий и гражданских объектов. Шандобыло подчеркнул, что разработка может быть интегрирована с другими системами, например, с системами видеонаблюдения, для получения видео в режиме реального времени, а также поддерживает защищенный протокол EGTS (Единая государственная система телематики).

Ранее в России от 60 до 80% гражданских предприятий промышленного сектора установили оборудование для защиты от БПЛА.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами