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Путин заявил о создании национальной транспортно-логистической платформы в РФ

Путин: в РФ создают национальную цифровую транспортно-логистическую платформу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В настоящее время в России создают национальную цифровую транспортно-логистическую платформу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Будем переводить на цифру, на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение», — сказал глава государства.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике.

В ходе своего выступления президент РФ заявил, что правительство должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии страны. Глава государства также поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о важности водного транспорта в российской транспортной системе.

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ПМЭФ – 2025
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