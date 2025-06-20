Путин поручил правительству ежегодно отчитываться о технологическом развитии страны

Путин: правительство должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии РФ

Правительство должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что правительство будет держать на личном контроле внедрение новых технологий по своим сферам ответственности.

«[Правительство и министры] донастроят нормативную базу на эксперименты, обкатку и на тиражирование перспективных решений», — отметил Путин.

Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на российских технологиях, добавил президент.

Перед заседанием Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин высказался об эскалации ситуации на Ближнем Востоке.