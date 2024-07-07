Путин заявил о важности водного транспорта в российской транспортной системе

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником отметил, что водный транспорт является неотъемлемой частью российской транспортной системы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, — говорится в тексте.

Глава государства добавил, что также он играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей.

Путин подчеркнул, что работники данной сферы являются специалистами высокой квалификации, которые хорошо знают и любят свое дело.

Президент выразил уверенность в том, что сотрудники морского и речного флота продолжат достойно решать поставленные задачи на благо России, а также пожелал успехов в осуществлении намеченных планов.

До этого сообщалось, что «Государственная транспортная лизинговая компания» реализует в России шесть программ поддержки судоходных компаний.

Ранее сообщалось, что в России сократился грузооборот морских портов.