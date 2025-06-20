Путин призвал повышать мобильность рабочей силы в РФ

Мобильность рабочей силы в России должна повышаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. Мобильность рабочей силы должна повышаться», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что данные факторы важны для развития экономики.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике.

Выступая на форуме, Путин также подчеркнул, что в России уровень безработицы снизился до исторического минимума. По его словам, за последние четыре года количество занятых в Российской Федерации увеличилось на 2 млн 400 тысяч человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал Госдуму РФ в короткие сроки улучшить трудовое законодательство.