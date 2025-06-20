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Путин заявил о росте ВВП России в текущем году на 1,5%

Путин заявил, что ВВП России в текущем году вырос на 1,5%
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что за первые четыре месяца текущего года ВВП страны вырос на 1,5% в годовом выражении. Информацией глава государства поделился в ходе выступления на ПФЭМ — 2025.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России не ограничивается оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

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ПМЭФ – 2025
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