Путин заявил о росте ВВП России в текущем году на 1,5%

Путин заявил, что ВВП России в текущем году вырос на 1,5%

Президент России Владимир Путин заявил, что за первые четыре месяца текущего года ВВП страны вырос на 1,5% в годовом выражении. Информацией глава государства поделился в ходе выступления на ПФЭМ — 2025.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России не ограничивается оборонно-промышленным комплексом (ОПК).