В Театральном институте имени Щукина потушили пожар

Пожар в Театральном институте имени Щукина в центре Москвы потушили. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Пожар потушен автоматической системой пожаротушения, подразделения спасателей возвращаются в места дислокации», — сказал собеседник агентства.

В 20:48 (мск) произошло возгорание библиотеки на последнем этаже учебного заведения. 38 человек самостоятельно эвакуировались. Ректор института Евгений Князев сообщил, что никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что в Москве произошел пожар в торговом центре «Метрополис». По предварительной информации, огонь вспыхнул на минус первом этаже, предположительно в серверной компании МТС. Из здания были эвакуированы 30 человек. На месте работали экстренные службы. Эвакуацию в торговом центре «Метрополис» также проводили 8 июня.

В начале июня пожар произошел в другом столичном торговом центре «Семеновский пассаж». К тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее посетители ТЦ в Санкт-Петербурге оказались в больнице из-за витрины.