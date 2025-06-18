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В московском ТЦ прошла эвакуация из-за пожара

Baza: в торговом центре «Метрополис» в Москве начался пожар
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Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве произошел пожар в торговом центре «Метрополис». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на минус первом этаже, предположительно в серверной компании МТС.

Из здания были эвакуированы 30 человек. На месте работали экстренные службы.

Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Эвакуацию в торговом центре «Метрополис» проводили 8 июня. На опубликованных кадрах было видно, как посетителей выводят с помощью громкоговорителей. На месте работали спасатели, к зданию прибыли две пожарные машины. По информации МЧС, сработала пожарная сигнализация, но признаков возгорания пока не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

В начале июня пожар разгорелся в другом столичном торговом центре «Семеновский пассаж». К тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее посетители ТЦ в Санкт-Петербурге оказались в больнице из-за витрины.

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