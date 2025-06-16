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Посетители ТЦ в Санкт-Петербурге оказались в больнице из-за витрины

В Санкт-Петербурге на посетителей ТЦ упала стеклянная витрина

В Кировском районе Санкт-Петербурга на посетителей торгового цента упала стеклянная витрина. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По информации журналистов, инцидент произошел вечером 15 июня на первом этаже ТРК «Континет» на проспекте Стачек. В результате двоих человек госпитализировали: 46-летнему мужчине диагностировали ушиб и ссадины левого предплечья и кисти, а 36-летней женщине ушибы бедер и кровоподтеки. Вскоре пострадавших отпустили домой.

В апреле работница магазина медицинских изделий пострадала, когда пыталась достать клиенту товар. Инцидент произошел в ТРЦ «РИО». По данным издания, покупательница хотела ознакомиться с составом крема и попросила 31-летнюю работницу достать товар.

7 июня в Краснодаре легковой автомобиль протаранил здание торгового центра. По данным правоохранителей, водитель каршерингового автомобиля марки Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки Kia, который в свою очередь наехал на бордюрный камень, а затем в здание ТЦ.

Ранее пожар произошел в ТЦ «Семеновский пассаж» в Москве.

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