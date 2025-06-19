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В театральном институте имени Щукина произошел пожар

В здании театрального института имени Щукина в Москве произошел пожар
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Shutterstock

В здании театрального института имени Бориса Щукина в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В здании института им. Щукина в Большом Николопесковском переулке произошел пожар», — сообщили там.

По предварительным данным, загорелась библиотека на шестом этаже.

РИА Новости уточняет, что пожар был локализован. 38 человек сами покинули здание. Ректор института Евгений Князев сообщил, что никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что в Москве произошел пожар в торговом центре «Метрополис». По предварительной информации, огонь вспыхнул на минус первом этаже, предположительно в серверной компании МТС. Из здания были эвакуированы 30 человек. На месте работали экстренные службы. Эвакуацию в торговом центре «Метрополис» также проводили 8 июня.

Ранее в Москве на видео попал мощный пожар на проезжей части.

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