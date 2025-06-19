Аэропорт Волгограда восстановил работу

Росавиация: в аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Волгограда снова работает в обычном режиме — ограничения на прием и вылет самолетов сняли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета.

Аэропорт Волгограда вводил ограничения в 16:10 (мск).

До этого информация об ограничениях на полеты появлялась в 08:31 (мск). Кореняко спустя шесть часов заявил, что аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее пилоты двух самолетов увидели БПЛА в районе московского аэропорта.