В российском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — сказано в публикации.

До этого информация об ограничениях на полеты появилась в 08:31 мск. Кореняко спустя шесть часов рассказал, что аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее пилоты двух самолетов увидели БПЛА в районе московского аэропорта.