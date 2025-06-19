В аэропортах Волгограда и Саратова временно ограничили полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

Воздушная гавань Волгограда уже приостанавливала прием и отправку самолетов этим утром. Помимо этого, работал с ограничениями и аэропорт Калуги.

На этом фоне замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за атак дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.