В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Оренбурга сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Оренбурга сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В период их действия на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов: три, совершавших рейсы в Волгоград, два — в Оренбург», — сказано в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Информация о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда появилась 08:31 мск. О принятии аналогичных мер в Оренбурге Кореняко сообщил в 11:00 мск.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее пилоты двух самолетов увидели БПЛА в районе московского аэропорта.