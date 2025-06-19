Защита Карапетяна отреагировала на выдвинутое бизнесмену обвинение

Защита российского предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян.

Она подчеркнула, что никакой меры пресечения применяться не должно, поскольку нет ни обоснованного подозрения в совершении предполагаемого преступления, ни оснований.

«Нет никакого обвинения. Мы можем только сказать, что это нелепость, а не обвинение», — сказала Гаспарян.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Гаспарян назвала это решение абсолютно незаконным. Адвокат уточнила, что защита предпринимателя подаст апелляцию на его арест «сегодня — завтра».

Карапетян в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. При этом адвокат бизнесмена Рубен Акопян отметил, что сторона обвинения выглядела неубедительно.

До этого сообщалось, что Карапетяну, предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Ранее в МИД РФ напомнили, как Пашинян требовал капитуляции армянских властей.