Защита бизнесмена Карапетяна подаст апелляцию на его арест

Защита российского предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна подаст апелляцию на его арест «сегодня — завтра». Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян.

По ее словам, после решения суда об аресте защита готовит апелляционную жалобу. Адвокат уточнила, что кратчайшие сроки подачи апелляции в суд — «если не сегодня, то завтра утром».

17 июня брат Самвела Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Один из адвокатов Карапетяна заявил, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то он «вмешается в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «его снова деактивируют и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее Карапетян заявил, что никогда не откажется от своих принципов и ценностей.