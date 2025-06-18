В МИД РФ напомнили, как Пашинян требовал капитуляции армянских властей

Захарова напомнила, как Пашинян требовал капитуляции властей Армении в 2018 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении российского предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна, напомнила премьер-министру Армении Николу Пашиняну, как тот на протестах в 2018 году призывал власти республики капитулировать перед манифестантами.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дипломат привела слова Пашиняна, сказанные им в 2018 году на митинге в Ереване, уточнив, что это прямая цитата.

«Властям следует безоговорочно и без условий признать победу революции нашей и не проявлять никаких пожеланий оставаться у власти. Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции республиканской партии Армении», — процитировала Захарова армянского премьера.

При этом Карапетяна в Армении преследуют за призывы к смене власти, отметила официальный представитель МИД РФ.

Накануне брат Самвела Карапетяна заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски. Позже сообщалось, что он уехал из дома в сопровождении силовиков.

Адвокат Карапетяна рассказал, что Следственный комитет обвиняет бизнесмена в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».