Блогер сообщил, что Карапетян вышел к полиции

Блогер Бадалян: Карапетян сам вышел к полиции, чтобы избежать штурма

Российский миллиардер, глава группы компаний «Ташир» и меценат Самвел Карапетян сам вышел к сотрудникам полиции, чтобы «избежать штурма, в котором могли пострадать люди». Об этом в своем Telegram-канале сообщил член совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия» и блогер Микаел Бадалян.

На опубликованном им видео видно, как братья Самвел и Карен Карапетяны садятся в автомобиль, чтобы ехать в Службу национальной безопасности (СНБ) Армении.

Вечером 17 июня Карен Карапетян сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

Во вторник в доме его брата прошли обыски. Сам Самвел Карапетян говорил, что силовики хотели провести «маски-шоу» и задержать его, но простые люди дали им отпор.

До этого Армянская церковь призвала власти Армении прекратить преследование миллиардера. Он ранее раскритиковал власти республики из-за политики в отношении Армянской церкви.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна в Армении.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».