Глава «Ташира» заявил, что не откажется от своих ценностей в угоду властям Армении

Бизнесмен Карапетян заявил, что никогда не откажется от своих принципов и ценностей

Российский предприниматель, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян на фоне преследований в Армении заявил, что никогда не откажется от своих принципов и ценностей. Его слова приводит РИА Новости.

Бизнесмен подчеркнул, что в основе его принципов и ценностей «сама Армения, безграничное уважение и любовь к своей родине... церкви».

Карапетян перечислил «качества» действующих властей Армении. По его словам, это «ненависть» к Армянской апостольской церкви (ААЦ), безразличное отношение к национальным ценностям, нетерпимость к здоровой критике, стремление подавлять инакомыслие.

Накануне брат Самвела Карапетяна, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении ААЦ. Изначально была информация, что миллиардера задержали, но в МВД ее опровергли. При этом СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

В МИД России заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина, которому «угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».