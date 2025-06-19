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В российском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Иваново введены ограничения на прием и выпуск самолетов
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Аэропорт «Иваново»

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Южный в городе Иваново. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Причина введения ограничений не называется.

Утром 19 июня ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропортах Волгограда и Калуги, а также Саратова.

Министерство обороны России сообщало, что в ходе массированной атаки этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 81 беспилотный летательный аппарат над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Московская область.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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