В Махачкале ликвидировали пожар в торговом центре

МЧС: пожар в торговом центре «Цезарь» в Махачкале полностью ликвидирован

Пожар в торговом центре «Цезарь» в Махачкале полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О пострадавших на данный момент информации нет.

Уточняется, что пожар в торговом центре по адресу улица Ирчи Казака, 136 в Махачкале разошелся на площади в 500 квадратных метров.

До этого в селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая двух детей.

14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска произошел взрыв газа с последующим пожаром. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля.

Ранее при взрыве газа в пятиэтажке Донецка пострадали четыре человека.